«Фулхэм» объявил о подписании вингера Адама Траоре.

27-летний футболист пополнил ряды «дачников» на правах свободного агента, заключив контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

«Это отличная возможность для меня. Мне здесь нравится, и я слышал много хорошего о «Фулхэме» со слов Рауля Хименеса. Я воодушевлён и готов показать свой максимум», – цитирует официальный канал «Фулхэма» испанца.

На протяжении пяти предыдущих лет Адама Траоре выступал за «Вулверхэмптон». В активе игрока 14 забитых мячей и 20 результативных передач в 194 встречах за «волков» во всех турнирах.