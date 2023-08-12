Де Дзерби: «Сыграли хорошо»

Произведя фурор в прошлом сезоне, «Брайтон» ударно начал и новый чемпионат - «чайки» заклевали «Лутон Таун» со счетом 4:1. Итальянский наставник клуба Роберто де Дзерби считает, что его команда отлично сыграла:

- Я думаю, сыграли мы хорошо, хотя в первом тайме можно было двигать мяч лучше. Но первый тайм стал для нас подготовкой ко второму. Но все же, назвать игру одной из лучших я бы не смог. Мы потеряли троих важных игроков, нам нужно время оправиться. Первый матч всегда непростой, - цитирует слова итальянского специалиста издание BBC Sport.

Во втором туре «Брайтон» сыграет с «Вулверхэмптоном».