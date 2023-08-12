Каллум Уилсон забивает в первом туре АПЛ четыре сезона подряд – второй результат в истории

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон снова не остался без гола в матче первого тура Английской премьер-лиги.

«Сороки» начали сезон с сокрушительной победы над «Астон Виллой» (5:1), а Уилсон отличился на 77-й минуте. Как отмечает Opta, 31-летний англичанин забивает в стартовом матче чемпионата уже в четвёртом сезоне кряду – второй результат за всю историю Более впечатляющим показателем может похвастаться только Мохамед Салах («Ливерпуль»), забивающий в первом туре Премьер-лиги на протяжении шести лет подряд.

В прошлом сезоне Каллум Уилсон отметился 18 забитыми мячами, приняв участие в 31 матче «Ньюкасла» в рамках АПЛ.