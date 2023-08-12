Кепа не попадёт в заявку на воскресный матч «Челси» из-за договорённости с «Реалом»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага готовится к переходу в мадридский «Реал».

28-летний футболист достиг устной договорённости со «сливочными», о чём стало известно ранее. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, Кепа точно пропустит предстоящий матч первого тура Премьер-лиги против «Ливерпуля». В ближайшее время испанец вылетит в Мадрид, чтобы завершить переход в «Реал» на правах аренды.

В команде Карло Анчелотти вратарь заменит Тибо Куртуа, выбывшего из строя из-за травмы до весны следующего года.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» стартует в 18:30 по московскому времени.