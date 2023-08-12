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Марку Силва: «Важно было выиграть первый матч сезона»

12 Августа 2023 • 21:39 Комментировать

Уверенно отстоявший свое место в АПЛ в прошлом году «Фулхэм» начал с успеха и новый сезон английского чемпионата - команда Марку Силвы победила в гостевом матче проблемный «Эвертон». Португальский специалист доволен, он считает, что для его команды было важно сыграть хорошо в первой же игре.

- Очень приятно и важно выиграть первый матч сезона, неважно, против какого соперника, неважно и то, что это мой бывший клуб, просто важны три очка. Первый тайм провели средне, к его середине перестали придерживаться плана. Хорошо, что удалось прибавить во втором тайме и забить важный гол, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

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Фулхэм Марку Силва
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