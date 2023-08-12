«Ньюкасл» разорвал оборону «Астон Виллы», забив 5 мячей

«Ньюкасл» стартовал в новом сезоне домашним матчем с «Астон Виллой». Полосатые намного точнее соперника завершали свои атаки, что в итоге вылилось в разгром бирмингемцев. Уже в дебюте вторая волна атаки завершилась прострелом к линии вратарской на Сандро Тонали, и тот в падении ногой открыл счет. В ответ Олли Уоткинс головой скинул мяч чуть назад, и Мусса Диаби не сплоховал. Свен Ботман в падении прострелил на Александра Исака, и тот в касание забил гол - 2:1. После перерыва Исак обокрал защитника и реализовал выход один на один с голкипером. Разгромный счет был сделан после новой контратаки хозяев, которую уверенно завершил Каллум Уилсон. Харви Барнс и Уилсон выбегали вдвоем на ворота, слабый пас, и голкипер парировал удар. Очередной выход один на один, и Барнс сделал счет 5:1.