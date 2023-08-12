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«Ньюкасл» разорвал оборону «Астон Виллы», забив 5 мячей

12 Августа 2023 • 21:34 Комментировать
Ньюкасл
5:1
Астон Вилла
окончен

«Ньюкасл» стартовал в новом сезоне домашним матчем с «Астон Виллой». Полосатые намного точнее соперника завершали свои атаки, что в итоге вылилось в разгром бирмингемцев. Уже в дебюте вторая волна атаки завершилась прострелом к линии вратарской на Сандро Тонали, и тот в падении ногой открыл счет. В ответ Олли Уоткинс головой скинул мяч чуть назад, и Мусса Диаби не сплоховал. Свен Ботман в падении прострелил на Александра Исака, и тот в касание забил гол - 2:1. После перерыва Исак обокрал защитника и реализовал выход один на один с голкипером. Разгромный счет был сделан после новой контратаки хозяев, которую уверенно завершил Каллум Уилсон. Харви Барнс и Уилсон выбегали вдвоем на ворота, слабый пас, и голкипер парировал удар. Очередной выход один на один, и Барнс сделал счет 5:1.

Протокол игры  
Ньюкасл5:1Астон Вилла
(1:0) Тонали Сандро6'  
  11'Диаби Мусса (1:1)
(2:1) Исак Александр16'  
(3:1) Исак Александр58'  
(4:1) Уилсон Каллум77'  
(5:1) Барнс Харви90'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман Свен  45'Бёрн ДэнТонали Сандро  90' 90' (Андерсон Эллиот ( 90') Гимараэс Бруно  67' 86' (Мёрфи Джейкоб ( 86') ЖоэлинтонАльмирон Мигель 86' (Лонгстафф Шон ( 86') Исак Александр 69' (Уилсон Каллум ( 69') Гордон Энтони  53' 69' (Барнс Харви ( 69')
Запасные: Таргетт МэттЛивраменто ВалентиноЛасcеллс ДжамалДубравка Мартин
Мартинес Эмилиано  45'Кэш Мэтти  48' 87' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 87') Конса ЭзриМингс Тайрон 31' (Торрес Пау II ( 31') Динь Люка  32'Бэйли Леон 46' (Тилеманс Юри ( 46') Камара Бубакар IСоарес Дуглас  6'Макгинн Джон 64' (Карлос Диего Сантос ( 64') Диаби Мусса 87' (Коутиньо Филиппе ( 87') Уоткинс Олли
Запасные: Келлиман ОмариАрчер КамеронОльсен РобинЧамберс Калум
12 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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