Аканджи: «Невозможно устать от трофеев»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался об успехах клуба.

«Горожане» завоевали золотой требл по итогам прошлого сезона, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. По словам Аканджи, команда сохранила прежнюю мотивацию на новый сезон: «Невозможно устать от трофеев, так что мы продолжаем идти вперёд. Наша следующая цель – выиграть все возможные трофеи в этом сезоне. Мы к этому стремимся. Мы понимаем, насколько это непросто, но таков наш настрой», – цитирует журналист Саймон Байковски швейцарского футболиста.

В первом туре АПЛ-2023/24 действующие чемпионы обыграли «Бёрнли» (3:0).