Кайседо обойдётся «Челси» в 133 млн евро

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную сумму.

Клубы находятся на грани полной договорённости по всем деталям трансфера. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, стороны сошлись на сумме, близкой к 115 млн фунтов стерлингов (133 млн евро), что станет новым рекордом британского футбола. В ближайшее время будут урегулированы последние нюансы перехода, после чего 21-летний эквадорец подпишет долгосрочный контракт с «пенсионерами».

«Ливерпуль» предлагал за Мойсеса Кайседо порядка 111 млн фунтов стерлингов, но сам хавбек предпочёл перебраться в «Челси».