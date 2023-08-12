​Тонали и Диаби смастерили рекорд АПЛ в дебютном матче

В субботу вечером матч первого тура чемпионата Англии проводят «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Хозяева открыли счёт на 6-й минуте усилиями Сандро Тонали, а гости уравняли количество единиц на табло на 11-й минуте, когда отличился Мусса Диаби.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, ранее в истории Премьер-лиги Англии не было случаев, чтобы два дебютанта так быстро забивали свои первые голы в турнире. Тонали и Диаби хватило 11 минут.

Следить за развитием событий в матче между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.