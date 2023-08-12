Тренер «Лутона»: «Думаю, мы пытались соперничать»

Свои выступления в АПЛ «Лутон Таун» начал с крупного поражения от «Брайтона» - 1:4. Тем не менее, наставник «Лутон Таун» Роб Эдвардс считает, что его команда неплохо показала себя - во всяком случае, попыталась дать бой.

- Я думаю, мы пытались соперничать. Когда счет был 2:1, мы были в игре. Нас убил третий гол. Мы не использовали свои шансы и это показывает жесткость этой лиги. Сами себе создали проблемы. Мы должны быстро учиться. Быть более беспощадными в контратаках, - цитирует слова наставника «Лутона» BBC Sport.

В следующем туре «Лутон Таун» сыграет с «Бернли».