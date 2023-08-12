Тонали и Диаби установили новый рекорд АПЛ

В первом туре начавшегося английского чемпионата «Ньюкасл» встречается с «Астон Виллой» и «сороки» быстро огорчили «вилланов» - Сандро Тонали забил на шестой минуте, а еще через пять минут гол добавил Мусса Диаби.

И, если ранее, конечно же, случалось такое, что сразу двое или даже больше игроков забивали в дебютном матче в АПЛ, то столь ранних двух голов, к 11-й минуте - никогда. Так что Тонали и Диаби на двоих установили новый рекорд АПЛ.

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