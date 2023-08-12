Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага проведёт новый сезон в мадридском «Реале».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал на своей страничке в социальной сети об устной договоренности между «Реалом» и «Челси», согласно которой «сливочные» арендуют 28-летнего испанского голкипера без обязательного права выкупа.

По сведениям источника, Кепа сразу же ответил согласием на предложение со стороны «Реала». Сообщается, что футболист уже попрощался с лондонской командой и готов к переезду в Мадрид.

Напомним, «Реал» экстренно начал вести поиски нового вратаря после серьезной травмы основного голкипера команды Тибо Куртуа, который порвал крестообразную связку и выбыл до апреля 2024 года.