​«Барселона» покупает топ-защитника

Жоау Канселу переходит из «Манчестер Сити» в «Барселону». Если не случится ничего непредвиденного, то в ближайшее время сделка будет закрыта, о чём на своих страницах рассказывает AS.

По данным источника, 29-летний Канселу перейдёт в «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа. Отмечается, что ключевой в этой сделке стала позиция самого футболиста – он очень хотел переехать на «Камп Ноу».

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Канселу провёл в «Баварии» на правах аренды. Портал transfermarkt оценивает португальского футболиста в 50 миллионов евро.