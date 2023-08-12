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«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге разгромным поражением от «Брайтона»

12 Августа 2023 • 19:10 Комментировать
Брайтон
4:1
Лутон Таун
окончен

«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге в гостях у «Брайтона». Новички элитного дивизиона пока разочаровывают, так как абсолютно ничего не смогли противопоставить сопернику. К середине второго тайма «Брайтон» вел с заделом в два мяча после ударов Соломона Марча с игры и Жоао Педро с пенальти. В концовке гости реализовали пенальти (Карлтон Моррис), а соперник вернул перевес в два гола ударом Адингра Саймона - 3:1. На 90-й минуте точку поставил Эван Фергюсон (4:1).

Протокол игры  
Брайтон4:1Лутон Таун
(1:0) Марч Соломон36'  
(2:0) Педро Жоао71'  
  81'Моррис Карлтон (2:1)
(3:1) Саймон Адингра85'  
(4:1) Фергюсон Эван90'  
Стил ДжейсонМилнер Джеймс 79' (Вельтман Йоел ( 79') Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисЭступиньян Первис  7'Гросс ПаскальДауд Махмуд 74' (Гилмор Билли ( 74') Марч Соломон 74' (Саймон Адингра ( 74') Педро Жоао 88' (Энсисо Хулио ( 88') Митома Каору  43'Уэлбек Данни 78' (Фергюсон Эван ( 78')
Запасные: Роша Игор IIБуонанотте ФакундоАльсате СтивенВербрюгген Барт
Камински ТомасАндерсен Мадс  51' 76' (Огбене Чидози ( 76') Локьер ТомБэлл АмариКаборе Исса  59' 64' (Браун Джейкоб ( 64') Чон Тахит 88' (Берри Люк ( 88') Накамба МарвелусРаддок Пелли 88' (Вудроу Коули ( 88') Джайлз РайанМоррис КарлтонАдебайо Элайджа 64' (Доти Алфи ( 64')
Запасные: Франсис ЭйденJohn McAteeШи ДжеймсКэмбелл Аллан
12 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Брайтон Лутон Таун
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