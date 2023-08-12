«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге разгромным поражением от «Брайтона»

«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге в гостях у «Брайтона». Новички элитного дивизиона пока разочаровывают, так как абсолютно ничего не смогли противопоставить сопернику. К середине второго тайма «Брайтон» вел с заделом в два мяча после ударов Соломона Марча с игры и Жоао Педро с пенальти. В концовке гости реализовали пенальти (Карлтон Моррис), а соперник вернул перевес в два гола ударом Адингра Саймона - 3:1. На 90-й минуте точку поставил Эван Фергюсон (4:1).
Протокол игры
|(1:0) Марч Соломон36'
|(2:0) Педро Жоао71'
|81'Моррис Карлтон (2:1)
|(3:1) Саймон Адингра85'
|(4:1) Фергюсон Эван90'
Стил Джейсон•Милнер Джеймс79' (Вельтман Йоел (79') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис• 7'Гросс Паскаль•Дауд Махмуд74' (Гилмор Билли (74') •Марч Соломон74' (Саймон Адингра (74') •Педро Жоао88' (Энсисо Хулио (88') •Митома Каору• 43'Уэлбек Данни78' (Фергюсон Эван (78')
Камински Томас•Андерсен Мадс 51'76' (Огбене Чидози (76') •Локьер Том•Бэлл Амари•Каборе Исса 59'64' (Браун Джейкоб (64') •Чон Тахит88' (Берри Люк (88') •Накамба Марвелус•Раддок Пелли88' (Вудроу Коули (88') •Джайлз Райан•Моррис Карлтон•Адебайо Элайджа64' (Доти Алфи (64')
Запасные: Франсис Эйден•John McAtee•Ши Джеймс•Кэмбелл Аллан
12 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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