«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге разгромным поражением от «Брайтона»

«Лутон Таун» дебютировал в Премьер-лиге в гостях у «Брайтона». Новички элитного дивизиона пока разочаровывают, так как абсолютно ничего не смогли противопоставить сопернику. К середине второго тайма «Брайтон» вел с заделом в два мяча после ударов Соломона Марча с игры и Жоао Педро с пенальти. В концовке гости реализовали пенальти (Карлтон Моррис), а соперник вернул перевес в два гола ударом Адингра Саймона - 3:1. На 90-й минуте точку поставил Эван Фергюсон (4:1).