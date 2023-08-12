«Кристал Пэлас» омрачил возвращение в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» проводил матч с «Кристал Пэлас» в первом матче после возвращения в Премьер-лигу. Гости выглядели поярче и в самом начале второго тайма забили решающий гол. Джордан Айю создал момент для Эдуара Одсонна, который не мог промахнуться. Одсонн мог удвоить счет, но пробил головой во вратаря, также был близок к успеху Джеффри Шлупп. В самой концовке голкипер хозяев справился с опасным ударом Йоакима Андерсена.
Лондонцы в любом случае победили 1:0.
Протокол игры
|50'Эдуар Одсонн (0:1)
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел• 57'Иган Джон•Робинсон Джек80' (Ларуси Яссер (80') •Бэлдок Джордж•Башам Крис80' (Слимане Анис (80') • 86'Норвуд Оливер•Осборн Бен87' (Хэкфорд Энтуон (87') •Лоу Макс80' (Винисиус Соуза (80') •Траоре Бени87' (Брукс Эндри (87') •Осула Вильям 16'
Запасные: Серики Феми•Louie Marsh•Трасти Остон•Дэвис Адам
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк90' (Томкинс Джеймс (90') •Митчелл Тайрик•Хефферсон Лерма•Дукуре Шейк•Айю Джордан•Эзе Эберечи•Шлупп Джеффри•Эдуар Одсонн
12 августа. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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