«Кристал Пэлас» омрачил возвращение в Премьер-лигу «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» проводил матч с «Кристал Пэлас» в первом матче после возвращения в Премьер-лигу. Гости выглядели поярче и в самом начале второго тайма забили решающий гол. Джордан Айю создал момент для Эдуара Одсонна, который не мог промахнуться. Одсонн мог удвоить счет, но пробил головой во вратаря, также был близок к успеху Джеффри Шлупп. В самой концовке голкипер хозяев справился с опасным ударом Йоакима Андерсена.

Лондонцы в любом случае победили 1:0.