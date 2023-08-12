​Тимбер мог повредить колено

В субботу «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:1 в стартовом туре Премьер-лиги. В начале второго тайма замена понадобилась защитнику лондонской команды Юррьену Тимберу, который в этот день дебютировал в чемпионате Англии.

Ведущий телеканала TNT Sports сказал, что ему сообщили о травме колена у Тимбера.

Наверняка в ближайшее время «Арсенал» даст разъяснения по поводу состояния Тимбера. 22-летний защитник перебрался в лондонский клуб в летнее трансферное окно – ранее он выступал за «Аякс».

Следующий матч «Арсенал» проведёт 21 августа – против «Кристал Пэлас».