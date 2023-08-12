«Борнмут» и «Вест Хэм» поделили очки, обстучав все штанги

«Борнмут» и «Вест Хэм» провели событийный матч первого тура Премьер-лиги. Уже на 16-й минуте Томаш Соучек зарядил в штангу. Сразу после перерыва его одноклубник Джаррод Боуэн из-за штрафной все же отправил мяч в цель. Джо Ротуэлл ответил выстрелом в перекладину. «Борнмут» спас игру в концовке, после блокированного удара мяч прилетел к Доминику Соланке, и тот не сплоховал. Напоследок Лукас Пакета проверил на прочность штангу - 1:1.