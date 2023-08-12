​Де Брёйне пройдёт обследование в понедельник

«Манчестер Сити» начал новый чемпионат Англии с крупной гостевой победы над «Бёрнли» со счётом 3:0. Неприятным моментом для «горожан» стала очередная травма подколенного сухожилия, которую получил полузащитник Кевин де Брёйне. Бельгиец был заменён уже по ходу первого тайма.

Как сообщает The Athletic, в понедельник 32-летний де Брёйне пройдёт медицинское обследование. После него будет понятно, насколько серьёзной является травма, и какое время понадобится игроку на восстановление.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 16 августа – против «Севильи» в Суперкубке УЕФА.