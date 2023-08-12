Нападающий «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим футболистом матча с «Ноттингем Форест».

Матч первого тура Английской премьер-лиги завершился победой «Арсенала» со счетом 2:1. Сака провел на поле 90 минут и отметился одним забитым мячом. Автором еще одного гола в ворота «Ноттингем Форест» стал форвард Эдди Нкетиа.

Во втором туре АПЛ лондонский клуб проведет гостевую встречу против «Кристал Пэлас». Матч состоится 21 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Рыночная стоимость вингера, по данным портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро.