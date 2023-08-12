Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Маркиньос Аленсар проведёт новый сезон в аренде в «Нанте». Об этом французский клуб сообщил на своем официальном сайте. 20-летний вингер будет выступать в новой команде под десятым игровым номером.

Вторую часть прошлого сезона Маркиньос провел в аренде в «Норвиче», за который сыграл в 11 матчах Чемпионшипа, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Контракт вингера с «Арсеналом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 12 млн евро.

В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграет с «Тулузой». Матч пройдет 13 августа и начнется в 16:00 по мск.