​Сон трогательно попрощался с Кейном

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон сделал трогательную публикацию в социальных сетях по случаю ухода из клуба Гарри Кейна. Как известно, нападающий стал игроком «Баварии».

«Лидер, брат, легенда. С самого первого дня играть рядом с тобой было радостью. Столько воспоминаний, потрясающих игр и невероятных голов вместе. Гарри, спасибо тебе за всё, что ты дал мне, нашему клубу и нашим болельщикам. Желаю тебе всего наилучшего в твоей новое главе», - написал Сон.

В первом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» уже без Кейна будет играть против «Брентфорда» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 13 августа.