«Арсенал» спокойно разобрался с обороной «Ноттингем Форест»

«Арсенал» продолжает побеждать в официальных матчах нового сезона. В матче с «Ноттингем Форест» «канониры» могли сразу пропустить, но Бреннан Джонсон не реализовал выход один на один. В середине первого тайма Габриэл Мартинелли слева проник в штрафную, остался с мячом и вывел на удар Эдди Нкетиа. Вскоре уж Букайо Сака прицельно пробил под штангу и удвоил перевес. Деклан Райс мог ставить точку, но его удар голкипер гостей перевел в стойку. У «лесников» едва ли не единственный опасный момент закончился голом, Энтони Эланга на скорости пропахал почти сотню метров и вложил мяч в ногу Тайво Авонийи. «Арсенал» в итоге победил 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Нкетиа Эдди26'
|(2:0) Сака Букайо32'
|83'Авонийи Тайво (2:1)
Ремсдейл Аарон•Парти Томас•Уайт Бен• 90'Салиба Вильям•Тимбер Юрриен 45'50' (Томиясу Такэхиро (50') •Эдегор Мартин•Райс Деклан•Хаверц Кай•Сака Букайо•Нкетиа Эдди74' (Троссар Леандро (74') •Мартинелли Габриэл86' (Габриэль дос Сантос (86')
Тёрнер Мэтт•Боли Вийи•Уорролл Джо90' (Куяте Шейху (90') •Маккена Скотт•Орье Серж•Йейтс Райан•Мангаля Орель 81'90' (Вуд Крис (90') •Эйна Ола 28'72' (Уильямс Неко (72') •Данило Ларанжера71' (Авонийи Тайво (71') •Джонсон Бреннан80' (Эланга Энтони (80') •Гиббс-Уайт Морган
Запасные: О'Брайен Льюис•Фройлер Ремо•Хорват Итан•Ньякат Мусса
12 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Может схема в том, чтобы при 2-1, выпускать дополнительного защитника Габриэля?
Полтора часа глиномесива с форрестом!!, и кто-то ещё говорил, что я необъективен в отношении Ротеты. Отскочили, если честно, по игре.
Почему Троссар вышел только на пятнадцать минут?
Джака лучше Райса.
Если Сака травмируется, то не попадут в первую шестерку.
Вбухав 250 млн. и за полтора часа не вынести Форрест, который стоит меньше одного Райса, топ куолити от бриалина.
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