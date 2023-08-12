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«Арсенал» спокойно разобрался с обороной «Ноттингем Форест»

12 Августа 2023 • 17:01 Комментировать (5)
Арсенал
2:1
Ноттингем Форест
окончен

«Арсенал» продолжает побеждать в официальных матчах нового сезона. В матче с «Ноттингем Форест» «канониры» могли сразу пропустить, но Бреннан Джонсон не реализовал выход один на один. В середине первого тайма Габриэл Мартинелли слева проник в штрафную, остался с мячом и вывел на удар Эдди Нкетиа. Вскоре уж Букайо Сака прицельно пробил под штангу и удвоил перевес. Деклан Райс мог ставить точку, но его удар голкипер гостей перевел в стойку. У «лесников» едва ли не единственный опасный момент закончился голом, Энтони Эланга на скорости пропахал почти сотню метров и вложил мяч в ногу Тайво Авонийи. «Арсенал» в итоге победил 2:1.

Протокол игры  
Арсенал2:1Ноттингем Форест
(1:0) Нкетиа Эдди26'  
(2:0) Сака Букайо32'  
  83'Авонийи Тайво (2:1)
Ремсдейл АаронПарти ТомасУайт Бен  90'Салиба ВильямТимбер Юрриен  45' 50' (Томиясу Такэхиро ( 50') Эдегор МартинРайс ДекланХаверц КайСака БукайоНкетиа Эдди 74' (Троссар Леандро ( 74') Мартинелли Габриэл 86' (Габриэль дос Сантос ( 86')
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсХейн Карл-ЯкобКивёр ЯкубЖоржиньо IIСмит-Роу Эмиль
Тёрнер МэттБоли ВийиУорролл Джо 90' (Куяте Шейху ( 90') Маккена СкоттОрье СержЙейтс РайанМангаля Орель  81' 90' (Вуд Крис ( 90') Эйна Ола  28' 72' (Уильямс Неко ( 72') Данило Ларанжера 71' (Авонийи Тайво ( 71') Джонсон Бреннан 80' (Эланга Энтони ( 80') Гиббс-Уайт Морган
Запасные: О'Брайен ЛьюисФройлер РемоХорват ИтанНьякат Мусса
12 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Leonardis
12 Августа 2023 в 17:18
Я считаю что не совсем спокойно, а даже с каким то напрягом...
snk6565
12 Августа 2023 в 17:16
Беспонтовые лесники засовали "типа претендента" в последние 25 мин...вышли игроки чуть побыстрее ( Эланга, привет)))) и посыпалась эта Артеткина схема...ввалили денег в бестонтовище Хаверца и три удара за игру (Райс)...и это радует
Zed2891
12 Августа 2023 в 17:22
А Артеткина схема, это что ? Вот хотелось бы понять, в чем собственно говоря суть, от стороннего болельщика. Я не вижу никакой схемы, позорное копирование Сити, путем бесчисленного количества поперечных передач и бесконечного, бессмысленного владения. Про Хаверца я сразу говорил, что это мусор. Троссар на банке сидит, почему, не понятно.
Может схема в том, чтобы при 2-1, выпускать дополнительного защитника Габриэля?
snk6565
12 Августа 2023 в 17:25
Видишь, сам расписал...без моего участия)))
Zed2891
12 Августа 2023 в 17:08
Ну что, и это претендент на чемпионство и соперник Сити, не смешите меня.
Полтора часа глиномесива с форрестом!!, и кто-то ещё говорил, что я необъективен в отношении Ротеты. Отскочили, если честно, по игре.
Почему Троссар вышел только на пятнадцать минут?
Джака лучше Райса.
Если Сака травмируется, то не попадут в первую шестерку.
Вбухав 250 млн. и за полтора часа не вынести Форрест, который стоит меньше одного Райса, топ куолити от бриалина.
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Окончен
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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