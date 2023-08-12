«Арсенал» спокойно разобрался с обороной «Ноттингем Форест»

«Арсенал» продолжает побеждать в официальных матчах нового сезона. В матче с «Ноттингем Форест» «канониры» могли сразу пропустить, но Бреннан Джонсон не реализовал выход один на один. В середине первого тайма Габриэл Мартинелли слева проник в штрафную, остался с мячом и вывел на удар Эдди Нкетиа. Вскоре уж Букайо Сака прицельно пробил под штангу и удвоил перевес. Деклан Райс мог ставить точку, но его удар голкипер гостей перевел в стойку. У «лесников» едва ли не единственный опасный момент закончился голом, Энтони Эланга на скорости пропахал почти сотню метров и вложил мяч в ногу Тайво Авонийи. «Арсенал» в итоге победил 2:1.