​Фред попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Фред сменил «Манчестер Юнайтед» на «Фенербахче». Бразилец попрощался с английским грандом посредством публикации в социальных сетях.

«Спасибо за всё, «Манчестер Юнайтед». Сегодня завершается один из самых красивых этапов в моей карьере. Я жил мечтой носить футболку одного из крупнейших клубов в мире. Пережив взлёты и падения, я ухожу с убеждением, что всегда выкладывался по максимуму – на тренировках и в матчах. Это были пять лет настоящей мечты для меня и моей семьи. Я буду вечно благодарен за эту возможность», - написал Фред в социальных сетях.

Напомним, что Фред играл за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года после трансфера из «Шахтёра».