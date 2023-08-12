​Тимбер травмировался в первом матче АПЛ за «Арсенал»

В субботу «Арсенал» играет против «Ноттингем Форест» в стартовом туре чемпионата Англии. В начале второго тайма рулевому «канониров» Микелю Артете пришлось делать вынужденную замену. Травму получил защитник Юррьен Тимбер, который перебрался в лондонский клуб из «Аякса» в летнее трансферное окно.

Тимбер ощутил боль ещё в первом тайме, но после оказания медицинской помощи 22-летний защитник продолжил игру. И всё же вскоре после перерыва нидерландца пришлось менять. Теперь Юррьену предстоит пройти обследование.

Следить за развитием событий на поле в матче «Арсенал» - «Ноттингем Форест» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.