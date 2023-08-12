​«Манчестер Сити» готов заплатить за Доку почти 60 млн евро

После ухода Рияда Мареза «Манчестер Сити» может подписать в атакующую группу бельгийца Жереми Доку из «Ренна». Как сообщает Daily Mail, чемпионы Англии могут предложить за 21-летнего вингера от 40 до 50 миллионов фунтов (примерно от 46 до 58 миллионов евро).

За три сезона в «Ренне» Доку провёл 90 официальных матчей. В них бельгиец записал на свой счёт 11 голов и 10 результативных передач на партнёров. Жереми провёл 14 игр за сборную Бельгии, в которых забил дважды.

Напомним, что «Манчестер Сити» начал новый чемпионат Англии с крупной победы над «Бёрнли» со счётом 3:0.