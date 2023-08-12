«Арсенал» хочет продать Тирни, но «Реал Сосьедад» готов лишь арендовать игрока

«Арсенал» этим летом хотел бы продать своего защитника Кирана Тирни на постоянной основе. «Реал Сосьедад» заинтересован в шотландце, но испанский клуб готов взять его лишь в годичную аренду.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «Арсенала» настаивает, что хочет продать Тирни, но «Реал Сосьедад» не намерен совершать полноценный трансфер.

Источник сообщает, что переговоры между «Арсеналом» и «Реал Сосьедадом» продолжаются в надежде достичь компромисс. Гонка за шотландцем всё ещё открыта. Не исключено, что Тирни окажется в другой команде, которая удовлетворит требования «Арсенала».