Рико Льюис: «Цель «Манчестер Сити» – выиграть квадрупл»

Воспитанник «Манчестер Сити» Рико Льюис рассказал о целях своей команды на новый сезон. Напомним, вчера «горожане» в первом туре Премьер-лиги разгромили «Бёрнли» на выезде со счётом 3:0.

«Цель «Манчестер Сити» – снова выиграть требл или же взять квадрупл. Выиграть однажды – это хорошо, но нам нужно продолжать в том же духе, что мы и постараемся сделать», – цитирует Льюиса журналист Саймон Пич.

Льюис в первом туре АПЛ против «Бёрнли» вышел с первых минут на позиции левого защитника. В прошлом сезоне Рико провёл 14 матчей в Премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.