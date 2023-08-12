Канселу готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу готов пойти на жертвы для того, чтобы этим летом оказаться в каталонской «Барселоне». Как сообщает издание Sport, португалец готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы сделка по его переходу стала реальной.

Ранее сообщалось, что «Барселона» возобновила переговоры по Канселу, который не входит в планы руководства «Манчестер Сити». Каталонская команда может попробовать заполучить 29-летнего фуллбека на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, Канселу во второй половине прошлого сезона играл за «Баварию». У мюнхенского клуба была опция выкупа за 70 миллионов евро, которая в итоге не была активирована.