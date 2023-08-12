Матч АПЛ «Арсенал» - «Ноттингем Форест» сдвинули из-за проблемы с билетами

Матч первого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» был сдвинут на полчаса. Лондонский клуб сообщил о задержках у турникетов. В то же время Gunnerblog рассказывает о том, что проблема заключается в новой системе электронных билетов, которую ввели с начала сезона 2023/2024. Из-за ошибки этой системы около входов на «Эмирейтс» образовались очереди, и организаторам пришлось отложить начало матча.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.