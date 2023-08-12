​Матч АПЛ «Арсенал» - «Ноттингем Форест» не начался вовремя – старт сдвинули на полчаса

Субботний матч первого тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» не начался в 14:30 по московскому времени. Игру сдвинули на 15:00 по причине задержки у турникетов стадиона. Об этом рассказывает пресс-служба «канониров».

Следить за игрой между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что на прошлых выходных «Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии. В битве за трофей команда Микеля Артеты обыграла «Манчестер Сити» в серии пенальти после ничьей 1:1.