Эдегор: «Всегда будет обидно за упущенный титул АПЛ»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился своими воспоминаниями о прошлом сезоне. Напомним, «канониры» большую часть кампании лидировали в чемпионате, но в итоге проиграли титул «Манчестер Сити».

«В прошлом сезоне мы сделали большой шаг вперёд, но были очень близки к победе в АПЛ. Этот период вызывает у меня смешанные эмоции. Всегда будет обидно за упущенный титул. Мы постараемся использовать эту обиду и разочарование, чтобы подойти к новому сезону с особым голодом и готовностью», – цитирует Эдегора TNT Sports.

В новом сезоне «Арсенал» впервые с 2017 года сыграет в Лиге чемпионов. В конце августа «канониры» узнают своих соперников по групповому этапу.