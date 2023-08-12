Хаверц и Райс - в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Ноттингем Форест»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился со стартовым составом на предстоящий матч первого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». С первых минут на поле выйдут новички команды Деклан Райс, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер.

«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Уайт, Тимбер, Парти, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Матч состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало - 14:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги «канониры» финишировали на втором месте.