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«Реал» в шаге от аренды Кепы, «сливочные» согласовывают последние детали с «Челси»

12 Августа 2023 • 13:47 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.35 X 3.50 2 2.15
Через 6 ч. 38 мин.

Мадридский «Реал» находится в шаге от того, чтобы заполучить голкипера лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу. По информации от журналиста Маттео Моретто, сам вратарь уже дал окончательное согласие на переходу. Клубы в данный момент согласовывают между собой последние детали сделки, которая будет оформлена на правах аренды с возможностью выкупа.

Кепа ранее был интересен мюнхенской «Баварией», но отказал своему бывшему тренеру Томасу Тухеля ради переезда в Мадрид. Напомним, Аррисабалага до перехода в «Челси» выступал в Испании за «Атлетик» Бильбао. В этот период им как раз интересовался «Реал», но трансфер так и не состоялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии (1)
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NOBODY
12 Августа 2023 в 14:10
все из этой помойки покупает РМ - надоели уже!!!!
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