«Реал» в шаге от аренды Кепы, «сливочные» согласовывают последние детали с «Челси»

Мадридский «Реал» находится в шаге от того, чтобы заполучить голкипера лондонского «Челси» Кепу Аррисабалагу. По информации от журналиста Маттео Моретто, сам вратарь уже дал окончательное согласие на переходу. Клубы в данный момент согласовывают между собой последние детали сделки, которая будет оформлена на правах аренды с возможностью выкупа.

Кепа ранее был интересен мюнхенской «Баварией», но отказал своему бывшему тренеру Томасу Тухеля ради переезда в Мадрид. Напомним, Аррисабалага до перехода в «Челси» выступал в Испании за «Атлетик» Бильбао. В этот период им как раз интересовался «Реал», но трансфер так и не состоялся.