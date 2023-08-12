Эриксен: «В прошлом сезоне мы финишировали третьими, но в следующем хотим быть выше»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о целях своей команды на следующий сезон. Напомним, в прошлой кампании экс-игрок «Тоттенхэма» выиграл с «красными дьяволами» Кубок лиги.

«В прошлом сезоне мы финишировали третьими, но в следующем хотим быть выше. Мы хотим выигрывать трофеи и сделаем всё для того, чтобы быть конкурентоспособными», – цитирует Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед» с прошлого лета, когда перешёл свободным агентом из лондонского «Брентфорда». В дебютном сезоне за команду Эрика тен Хага Кристиан отметился голом и 8 ассистами.