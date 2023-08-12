​Захарян переходит в «Реал Сосьедад»

Полузащитник Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», сделке между российским и испанским клубами уже ничего не сможет помешать. «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за 20-летнего Захаряна 12 миллионов евро. Ещё какую-то сумму московский клуб сможет заработать в качестве бонусных выплат.

Арсен Захарян является воспитанником академии «Динамо». В 89 официальных матчах за первую команду «бело-голубых» полузащитник записал на свой счёт 19 голов и 25 голевых передач.

Стоит сказать, что в новом сезоне «Реал Сосьедад» представит Испанию в Лиге чемпионов.