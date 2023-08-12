​Ровно 20 лет назад молодой Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Ровно 20 лет назад, 12 августа 2003 года, «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из лиссабонского «Спортинга» Криштиану Роналду. На «Олд Траффорд» 18-летний португалец переезжал в качестве перспективного игрока с большими задатками. Будучи игроком «красных дьяволов» Роналду сделал себе имя в мировом футболе. В 2009 году Криштиану перебирался из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» уже в статусе звезды.

Криштиану Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». В настоящий момент 38-летний португалец выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В субботу команда сыграет с «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов, не пропустите текстовую трансляцию.

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