​Председатель «Тоттенхэма» высказался об уходе Кейна

Нападающий Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». Комментарий на этот счёт дал председатель лондонского клуба Даниэль Леви.

«Мы пытались предложить Кейну и его представителям различные формы нового контракта – как краткосрочного, так и долгосрочного. Гарри чётно дал понять, что хочет нового вызова, поэтому не будет подписывать новый контракт этим летом. Так что мы неохотно согласились на его трансфер», - слова Леви приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В первом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Брентфорда» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа.