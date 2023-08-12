Кепа выбрал между «Реалом» и «Баварией»

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага близок к уходу из лондонского «Челси» в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

Как стало известно журналисту, Аррисабалага ответил отказом на предложение мюнхенской «Баварии». Игрок предпочитает перейти в мадридский «Реал», который рассматривает его в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгиец получил серьезную травму и выбыл на несколько месяцев.

Кепа выступает за «пенсионеров» с августа 2018 года. Трудовой договор вратаря с клубом рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.