«Реал» хочет арендовать Кепу, но «Челси» может навязать свои условия

Мадридский «Реал» хочет взять у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу в аренду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» уже связался с окружением испанца и выяснил, что вратарь открыт к переходу.

В данный момент «Реал» ведёт переговоры с «Челси» для того, чтобы выяснить требования «синих». Вероятно, лондонская команда не согласится на аренду и навяжет свои условия трансфера.

У Кепы есть контракт с «Челси», который заканчивается через два года. Вратарь получает свыше 200 тысяч евро в неделю, из-за чего руководство хотело бы от него избавиться, ведь переподписывать соглашение с сокращением зарплаты Аррисабалага не хочет.