«Реал» переключился на Кепу, так как «Севилья» слишком много запросила за Буну

Мадридский «Реал» пытается пригласить в команду голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу. Причиной этому послужили неудачные переговоры с «Севильей» по трансферу Яссина Буну. По информации от инсайдера Хавьера Бирланги, андалузцы попросили за своего голкипера слишком большую цену, которая не устроила «Реал».

Ранее ходили слухи, что «Севилья» установила на 32-летнего Буну ценник в размере 30 миллионов евро. Из-за этого «Реал» переключился на Кепу, который открыт к переходу в команду Карло Анчелотти, несмотря на интерес со стороны другого клуба – мюнхенской «Баварии».

Пока неизвестно, настроен ли «Реал» покупать Кепу на постоянной основе или же возьмёт испанца в аренду.