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Артета рассказал об эмоциях перед стартом «Арсенала» в АПЛ

12 Августа 2023 • 10:52 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Ноттингем Форест» в рамках первого тура Премьер-лиги.

«Я сильно взволнован. Перед нами новый вызов и новые возможности. Команда готова к началу сезона. Рады, что стартуем на домашнем стадионе. В прошлом сезоне соперник обыграл нас, тогда был их день. В этот раз нам нужно сыграть лучше, чтобы одержать победу», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

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Арсенал Лондон Микель Артета
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