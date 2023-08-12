Лисандро Мартинес: «Тен Хаг проделал отличную работу в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес оценил работу тренера Эрика тен Хага в первом сезоне. Напомним, «красные дьяволы» прошлую кампанию закончили на третьем месте в АПЛ, а также выиграли Кубок лиги.

«Тен Хаг проделал отличную работу в «Манчестер Юнайтед». Он принимал хорошие решения. У нас в составе собраны экстраординарные футболисты. Мы очень рады работать вместе», – цитирует Мартинеса официальный сайт «красных дьяволов».

Мартинес ранее работал с тен Хагом в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» начнёт новый сезон в понедельник 14 августа домашним матчем против «Вулверхэмптона».