Лавия близок к переходу в Челси»

19-летний полузащитник Ромео Лавия близок к переходу из «Саутгемптона» в лондонский «Челси», об этом сообщают журналисты Sky Sports.

По сведениям источника, клубы близки к согласованию сделки. За трансфер перспективного футболиста руководство «синих» заплатит 48 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Ромео со стороны «Ливерпуля», однако «Челси» опережает мерсисайдцев в борьбе за игрока.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Лавия провел 29 поединков за «святых». Бельгийский полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и получил девять желтых карточек