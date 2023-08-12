Гвардиола: «Доктор сказал мне, что со Стоунсом всё в порядке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии защитника Джона Стоунса, который пропустил первый тур нового сезона Английской премьер-лиги из-за травмы. Напомним, «горожане» вчера разгромили «Бёрнли» со счётом 3:0 на выезде.

«Доктор сказал мне, что со Стоунсом всё в порядке. Он хорошо себя чувствует. Не думаю, что Джон восстановиться к матчу с «Севильей» в Суперкубке УЕФА. Думаю, он должен успеть к игре с «Ньюкаслом», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Стоунс в прошлом сезоне играл в «Манчестер Сити» на позиции опорного полузащитника. Вчера у «горожан» также травмировался Кевин де Брёйне, который по словам Гвардиолы пропустит внушительный срок.