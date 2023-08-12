«Бавария» уверена в трансфере Кепы

В мюнхенской «Баварии» уверены в трансфере испанского голкипера Кепы Аррисабалаги, ныне выступающего за лондонский «Челси». Об этом рапортуют журналисты Sky Sport.

По сведениям источника, руководство немецкого топ-клуба собирается сделать предложение об аренде вратаря с правом последующего выкупа. «Баварии» нужно согласовать все детали сделки с лондонским клубом.

Кепа в прошлом сезоне чемпионата Англии провел 29 поединков, в которых пропустил 33 мяча. В восьми играх он сохранил ворота на замке. Контракт 28-летнего испанца с «пенсионерами» рассчитан до лета 2025 года, его трансферный ценник – 18 миллионов евро.