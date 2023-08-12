«Челси» и «Брайтон» согласовывают структуру выплат по Кайседо

Лондонский «Челси» вплотную приближается к завершению сделки по трансферу Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Как сообщает The Secret Scout, «пенсионеры» в данный момент согласовывают с «чайками» структуру выплат рекордной для АПЛ суммы в размере 127 миллионов евро.

Источник сообщает, что Кайседо уже написал некоторым своим будущим партнёрам по команде: «Скоро увидимся». «Челси» хочет представить 21-летнего эквадорца во время завтрашнего матча Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Мерсисайдский клуб ранее согласовал трансфер Кайседо за ту же сумму, что и «Челси», но футболист выразил желание перебраться именно на «Стэмфорд Бридж».