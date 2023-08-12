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Линекер назвал величайшего футболиста в истории

12 Августа 2023 • 09:29 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер назвал величайшего футболиста в истории. Его выбор пал на аргентинца Лионеля Месси, ныне выступающего за американский «Интер Майами».

«Месси – величайший футболист, за игрой которого мне довелось наблюдать. Он приносит мне радостные эмоции на протяжении двух десятилетий. Лео делает то, что не могут другие. Даже в обычный день Месси делает несколько невероятных вещей в матче, которые я ни разу не сделал за свою карьеру. Благодаря этому он прекратил споры о величайшем игроке», - цитирует Линекера Goal.com.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гари Линекер
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