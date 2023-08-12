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Тайлер Адамс провалил медосмотр в «Челси»

12 Августа 2023 • 09:25 Комментировать
Бирмингем
...
Лидс
Через 7 ч. 6 мин.

Стала известна причина срыва трансфера полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса в лондонский «Челси». «Синие» ранее согласились заплатить отступные в размере 23 миллионов евро, чтобы провернуть сделку. Тем не менее, если верить Mail Sport, 24-летний американец провалил медосмотр.

Сообщается, что у Адамса была обнаружена травма, из-за которой он мог отсутствовать вплоть до 4 месяцев. «Челси» в итоге принял решение переключить своё внимание на Ромео Лавию из «Саутгемптона», который оценивается в сумму в районе 60 миллионов евро.

Напомним, «Челси» также близок к приобретению Мойсеса Кайседо за рекордную сумму в районе 130 миллионов евро.

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