Тайлер Адамс провалил медосмотр в «Челси»

Стала известна причина срыва трансфера полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса в лондонский «Челси». «Синие» ранее согласились заплатить отступные в размере 23 миллионов евро, чтобы провернуть сделку. Тем не менее, если верить Mail Sport, 24-летний американец провалил медосмотр.

Сообщается, что у Адамса была обнаружена травма, из-за которой он мог отсутствовать вплоть до 4 месяцев. «Челси» в итоге принял решение переключить своё внимание на Ромео Лавию из «Саутгемптона», который оценивается в сумму в районе 60 миллионов евро.

Напомним, «Челси» также близок к приобретению Мойсеса Кайседо за рекордную сумму в районе 130 миллионов евро.