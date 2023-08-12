Каррагер - о трансфере Кайседо в «Челси»: «Бёли потерял рассудок»

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а в данный момент футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на новость о том, что лондонский «Челси» готов заплатить за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо 110 миллионов фунтов (127 млн евро).

«110 миллионов – нелепый ценник для такого трансфера. Тодд Бёли снова потерял рассудок», - оставил сообщение Каррагер в социальных сетях.

В минувшем сезоне 21-летний эквадорский полузащитник сыграл 43 матча за «чаек», в которых отметился голом и результативной передачей. Контракт Кайседо с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.