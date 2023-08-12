Холанн высказался о конфликте с Гвардиолой

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, оформивший дубль в матче против «Бёрнли» в первом туре АПЛ, высказался насчет конфликта с рулевым команды Хосепом Гвардиолой.

«Конфликт произошел из-за того, что Силва не отдал мне передачу. Гвардиола разозлился на меня из-за того, что я постоянно просил пас. Все видят, как я прогрессирую в игре. Я стараюсь изо всех сил, работать под руководством Пепа – одно удовольствие. Однако я еще достаточно молод, не стоит забывать об этом. Сейчас я наслаждаюсь хаосом вокруг себя», - передает слова норвежца Sky Sports.

Напомним, что матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

Гвардиола рассказал о конфликте с Холанном